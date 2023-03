Nothing Ear (2): annunciata la data ufficiale di lancio

Poco più di due settimane ci separando dal lancio delle Nothing Ear (2), il nuovo modello di cuffie true wireless che rappresenterà il nuovo corso della compagnia. Da quando ha lasciato OnePlus, mr. Carl Pei ha tirato su una realtà che punta prima di tutto sull'ecosistema che sul prodotto singolo, con un occhio al settore audio. Prima ancora di uno smartphone abbiamo avuto le Nothing Ear (1), e anche a questo giro le nuove cuffie anticiperanno il secondo smartphone targato Nothing.

Le nuove Nothing Ear (2) stanno arrivando: ecco il teaser con la data ufficiale

When (1) becomes (2).

22 March, 15:00 GMT.



Get ready for Ear (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg — Nothing (@nothing) March 6, 2023

L'appuntamento è ufficialmente fissato per il 22 marzo alle 16:00 ore italiane, quando Nothing svelerà tutto quello che c'è da sapere su delle Ear (2) di cui sappiamo già molto. Per esempio che non saranno poi tanto diverse dal primo modello sotto il profilo estetico, grazie ai dettagli trapelati dalle immagini render pubblicate in rete. Ci aspetta quindi un paio di cuffie TWS che potrebbe essere più un aggiornamento incrementale che un cambio radicale, anche se resta da vedere quali funzionalità avranno, visto che non ne conosciamo ancora le caratteristiche tecniche in termini né hardware né software.

All'orizzonte di Nothing non ci sono solo delle cuffie ma anche il suo primo speaker audio, anche se l'attenzione è in gran parte rivolta verso Nothing Phone (2), che oltre a essere accompagnato da un ecosistema rinnovato salirà di categoria, passando dalla fascia mid-range a quella top di gamma.

