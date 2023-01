Nothing Ear (2), nuove immagini: squadra vincente non si cambia

Aggiornamento 31/01: nuove immagini delle Nothing Ear (2) trapelate in rete. Trovate tutti i dettagli nell'articolo.

Dopo il successo riscosso dal primo modello Ear (1) e il lancio della variante Stick, le Nothing Ear (2) saranno il secondo capitolo dell'avventura di Carl Pei nel mondo delle cuffie true wireless. Nonostante l'attenzione sia tutta verso la produzione in ambito smartphone, Nothing si è fatta inizialmente conoscere per aver creato delle cuffie senza ombra di dubbio originali e dal buon rapporto qualità/prezzo. Una formula che, a quanto pare, verrà reiterata con il secondo modello.

Le Nothing Ear (2) potrebbero ereditare il design del precedente modello

Secondo queste immagini, Nothing Ear (2) sembrano ereditare lo stesso design della primo modello delle cuffie TWS Ear (1) dell'azienda londinese. Il corpo trasparente permette nuovamente di vedere la componentistica interna, con la presenza del logo “Nothing Ear (2)” con il tipico font puntinato. Osservandole più da vicino, si può notare che il microfono per la cancellazione del rumore ANC è stato spostato dalla parte auricolare alla stanghetta. Non cambia nemmeno la struttura della custodia di trasporto e ricarica, se non per l'abbandono della finitura interna ruvida in favore di una superfice liscia.

Essendo sostanzialmente identiche nel look, dalle Nothing Ear (2) ci aspettiamo un aggiornamento più sostanziale nelle caratteristiche tecniche. Ricordiamo che le Nothing Ear (1) pesano 4,7 grammi, hanno driver dinamici da 11,6 millimetri realizzati in collaborazione con Teenage Engineering, tre microfoni per l'eliminazione del rumore di fondo e una batteria da circa 34 ore di ascolto.

