OnePlus 9/9 Pro, problemi per OxygenOS 13: occhio ad aggiornare

Prima del capodanno, i possessori di OnePlus 9 e 9 Pro hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento OxygenOS 13 basato sul nuovo Android 13, a cui sono seguiti altre release incrementali. Come comunica la stessa OnePlus, infatti, alcuni utenti hanno segnalato l'impossibilità di aggiornare all'ultima versione, rischiando addirittura il brick dello smartphone e finendo per renderlo un costoso fermacarte.

L'aggiornamento OxygenOS 13 dà gravi problemi su OnePlus 9 e 9 Pro

Come specifica l'azienda, l'aggiornamento OxygenOS 13 incriminato è quello relativo alla build indiana F.19 con le patch di gennaio 2023, ma non è chiaro se riguardi o meno anche altre release geografiche, comprese quelle europee. Nel dubbio, OnePlus ha interrotto il roll-out della OxygenOS 13 per OnePlus 9 e 9 Pro e sta lavorando a una nuova build che corregga il problema, pertanto fate attenzione agli ultimi update e controllate le segnalazioni della community per capire se ci siano eventuali problemi anche fuori dall'India.

