Il router premium Xiaomi AX9000 torna in sconto: Wi-Fi 6 9000 Mbps a meno di 150€

Lanciato insieme alla gamma Mi 11 (Pro, Ultra, Lite e 11i), il router premium della compagnia cinese non passa mai di moda. Xiaomi Mi Router AX9000 è una soluzione che punta sulla potenza e sfrutta al massimo la connessione Wi-Fi 6: il nuovo codice sconto di Banggood fa scendere il prezzo al minimo storico, per un'occasione imperdibile!

Codice sconto Xiaomi Mi Router AX9000: Wi-Fi 6 alla massima velocità

Il router premium è caratterizzato da un design futuristico ed aggressivo, molto in stile “gaming”. Xiaomi Mi Router AX9000, come cita il nome, è dotato della tecnologia Wi-Fi 6 ax e la sfrutta ai massimi livelli, con una larghezza di banda fino ai 9.000 Mbps (superando di molto il precedente AX6000).

Il dispositivo è equipaggiato con il chipset Qualcomm a 6-Core (4 CPU + 2 NPU) e con 4 macro-antenne in cui sono incluse in tutto 12 antenne con 12 amplificatori di segnale.

Il router è dotato di una configurazione tri-band, con una banda da 2.4 GHz per i dispositivi smart home, una da 5 GHz per l'intrattenimento ed una aggiuntiva da 5 GHz (4804 Mb/s) per il gaming (in modo da usufruite di una larghezza di banda ad alta velocità senza interferenze con altri dispositivi).

Xiaomi Mi Router AX9000 torna in offerta su Banggood al minimo storico, grazie al nuovo codice sconto dedicato: una soluzione premium dedicata a chi ha esigenze al top, ora al miglior prezzo di sempre!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il