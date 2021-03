Sono passate un po' di settimane dal debutto in Cina del nuovo top di gamma del brand (qui trovate tutti i dettagli) ma nonostante ciò le acque non si sono calmate di certo. Tra le polemiche in merito al caricabatterie, le fantastiche cover ufficiali e la versione Global, di certo non sono mancate novità e probabilmente si continuerà a parlare ancora per settimane della nuova serie top. Sì, perché oltre al tanto chiacchierato modello Pro e al fratellone Ultra, ecco arrivare anche Xiaomi Mi 11 Lite, incarnazione economica ma che di certo mantiene il “fascino” del modello standard: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche, versione 4G/5G e prezzo in Italia.

Xiaomi Mi 11 Lite ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Com'è facile intuire già dal nome del dispositivo, Xiaomi Mi 11 Lite attinge a piene mani dal modello maggiore, almeno per quanto riguarda il design. I press render trapelati in rete ci hanno mostrato un dispositivo caratterizzato dal medesimo look del Mi 11 standard, con un layout della fotocamera identico ma uno schermo punch-hole piatto. Dopo le immagini rubate sono arrivate una carrellata di foto da vari rivenditori e perfino dei video hands-on. Ciliegina sulla torna Xiaomi Italia ha perfino confermato il prezzo di vendita (trovate tutti i dettagli a fine articolo).

Passando a discorsi più tecnici, le specifiche comprendono un pannello AMOLED a 10-bit da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Al momento abbiamo tutti i dettagli della versione 4G ma si vocifera anche di una variante 5G. Per la prima incarnazione abbiamo un sensore ID laterale, mentre per il modello 5G sarebbe previsto un sensore ID sotto lo schermo.

I render in alto ci mostrano anche le colorazioni disponibili al debutto. Xiaomi Mi 11 Lite 4G arriverà nelle versioni Boba Black, Bubblegum Blue e Peach Pink. La sua variante 5G, invece, arriva in quelle Truffle Black, Citrus Yellow e Mint Green.

Italian store already selling Xiaomi Mi 11 Lite. pic.twitter.com/wyl0LJLpEm — Roland Quandt (@rquandt) March 22, 2021

In alto trovate alcuni scatti che mostrano il dispositivo presente in uno store italiano. Non si è trattato di un caso isolato e lo stesso Roland Quandt ha acquistato un device e pubblicato l'hands-on su Twitter.

Hardware

Di Xiaomi Mi 11 Lite ci sono due varianti, una 4G ed una 5G. Per quanto riguarda la versione LTE, questa è guidata dallo Snapdragon 732G, lo stesso chipset che alimenta il POCO X3 NFC. Per quanto riguarda quella 5G, invece, il SoC è il nuovo Snapdragon 780G, presentandosi come il primo smartphone al mondo ad averlo. In entrambi i casi è possibile beneficare del raffreddamento LiquidCool.

Le differenze prestazionali saranno così tradotte:

Snapdragon 732G Snapdragon 780G Processo produttivo 8 nm 5 nm CPU Kryo 470 (2 x 2,3 GHz + 6 x 1,8 GHz) Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz) GPU Adreno 618 Adreno 642 RAM 6 GB (LPDDR4X) 6/8 GB LPDDR4X ROM 64/128 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 5G – Sì

Un'ulteriore differenza, a vantaggio del modello 5G, sarebbe la presenza di speaker stereo (ma niente mini-jack su entrambi). Su entrambe le varianti è presente anche il supporto microSD. Scopriamo, poi, la presenza di una batteria da 4.250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Questa dovrebbe essere comune ad entrambi, visto che non sono previsti differenze dimensionali. Lato software ovviamente troviamo Android 11 con interfaccia proprietaria MIUI 12.

Fotocamera

Stranamente, fra Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G non sembrano esserci grosse differenze in ambito fotografico. Per entrambi i modelli si parla di una tripla fotocamera da 64+8+5 MP con sensore primario, grandangolare e telemacro. Sulla parte frontale, invece, il sensore è un modulo da 20 MP per il modello 5G mentre per il fratello 4G si scende a 16 MP.

Entrando nello specifico della sensoristica di Mi 11 Lite 4G/5G si parla di un modulo principale Samsung S5KGW3 da 64 MP; inoltre è presente un grandangolare Sony IMX355 da 8 MP ed un macro Samsung S5K5E9 da 5 MP.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

In merito al prezzo di vendita della variante 4G di Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Italia ha confermato che la versione da 6/64 GB sarà in vendita a 329.90€ (in offerta lancio a 299.90€) mentre il modello da 6/128 GB sarà proposto a 349.90€. Le vendite dovrebbero partire dal 1 aprile 2021, come si evince anche dall'immagine in alto.

Per Xiaomi Mi 11 Lite 5G Mi 11 Lite si parte da 369€ per la versione 6/128 GB: si tratta del prezzo Global mentre aspettiamo conferme per quanto riguarda le cifre per il mercato italiano.

