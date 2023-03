Realme UI 4.0 e Android 13 arrivano su altri 6 modelli in Italia

Meglio tardi che mai: di tutti i produttori, Realme non è il più tempestivo quando si parla di aggiornamenti, ma finalmente Realme UI 4.0 e Android 13 si sta nuovamente espandendo. E non soltanto in Asia ma anche in Italia, dove il brand è uno dei più apprezzati nella fascia media del mercato e dove adesso altri 6 modelli stanno ricevendo l'ultimo major update.

L'aggiornamento Realme UI 4.0 e Android 13 si espande in Italia: ecco su quali modelli

Nella fascia medio/alta del settore, Realme UI 4.0 e Android 13 sono arrivati a bordo di Realme GT Neo 3, GT Neo 2 e GT Master Edition, mentre nella categoria più economica l'aggiornamento è giunto su Realme 10, 9 4G e 8 5G.

Changelog completo

Design Aquamorphic Aggiunge i colori del tema Aquamorphic Design per un maggiore comfort visivo . Applica la filosofia Aquamorphic Design alle animazioni per renderle naturali e vivide. Aggiunge l'orologio Shadow-Reflective , con l'ombra che simula l'orientamento del sole e della luna. Aggiunge un widget dell'orologio mondiale della schermata Home per mostrare l'ora in diversi fusi orari. Ottimizza i livelli dell'interfaccia utente per un'esperienza visiva più chiara e ordinata. Adatta i layout reattivi per adattarsi alle diverse dimensioni dello schermo per migliorare la leggibilità. Ottimizza il design del widget per rendere le informazioni più facili e veloci da trovare. Ottimizza i caratteri per una migliore leggibilità. Ottimizza le icone di sistema utilizzando la più recente combinazione di colori per rendere le icone più facili da riconoscere. Arricchisce e ottimizza le illustrazioni per le funzionalità incorporando elementi multiculturali e inclusivi.

Efficienza Aggiunge cartelle di grandi dimensioni alla schermata iniziale. Ora puoi aprire un'app in una cartella ingrandita con un solo tocco e girare le pagine nella cartella con un passaggio. Aggiunge il controllo della riproduzione multimediale e ottimizza l'esperienza delle Impostazioni rapide. Aggiunge più strumenti di markup per la modifica degli screenshot. Aggiunge il supporto per l'aggiunta di widget alla schermata Home, rendendo la visualizzazione delle informazioni più personalizzata. Aggiornamenti Doodle in Notes. Ora puoi disegnare sopra per prendere appunti in modo più efficente. Ottimizzato Shelf. Scorri verso il basso nella schermata Home per visualizzare Shelf per impostazione predefinita.

Interconnessione continua Ottimizza Screencast, con i contenuti trasmessi che si adattano automaticamente allo schermo di destinazione.

Personalizzazione Aggiunge Omoji per permetterti di esprimerti completamente con avatar personalizzati. Ottimizza Insight Always-On Display, con più personalizzazioni disponibili. Ottimizza Canvas Always-On Display, con più strumenti di disegno e colori delle linee disponibili.

Sicurezza & privacy Aggiunge una funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot della chat. Il sistema può identificare e pixelare automaticamente le immagini del profilo e visualizzare i nomi in uno screenshot della chat per proteggere la tua privacy. Aggiunge la cancellazione regolare dei dati degli appunti per la protezione della privacy. Ottimizza la cassaforte privata. L'Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati.

Salute & Benessere digitale Aggiunge Kid Space. Quando sei in Kid Space, l'app del tuo browser passa automaticamente alla modalità Kids per creare uno spazio a misura di bambino. Aggiunge promemoria sulla distanza dal telefono, sulla luce ambientale e sulla postura seduta in Kid Space. Aggiunge Eye Comfort in Kid Space per proteggere la vista dei bambini.

Esperienza di gioco Aggiornamento a HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare il frame rate e bilanciare le prestazioni e il consumo energetico in scenari chiave.



