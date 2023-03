Bing continua ad evolversi grazie a ChatGPT: ecco le storie nelle ricerche

Microsoft ha annunciato in questi giorni un nuovo aggiornamento per Bing e per le ricerche sul web effettuate tramite il motore adesso alimentato da ChatGPT. Grazie all'intelligenza artificiale, adesso Bing è in grado di mostrare nuove schede informative sugli argomenti delle ricerche, visualizzandole come fossero le storie dei più noti social network.

Storie e Card informative in Bing: ChatGPT spiana la strada all'evoluzione delle ricerche

Con il nuovo aggiornamento, Microsoft ha introdotto in Bing le Knowledge Cards 2.0, che appaiono sul lato destro della pagina dei risultati di ricerca. Queste nuove schede hanno il compito di informare l'utente sull'argomento ricercato tramite nozioni, immagini, sondaggi e informazioni correlate.

Bing, inoltre, adesso è in grado di mostrare le informazioni ottenute tramite i risultati di ricerca in pratiche schede che scorrono come fossero le Storie di Instagram o Facebook. Le schede mostrano il testo fondamentale per l'argomento ed un'immagine o video correlato, oltre ai link alle fonti. Le nuove funzioni sono disponibili in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Nei giorni scorsi, inoltre, a Bing è stata aggiunta la possibilità di generare anche le immagini.

Microsoft ha anche comunicato di aver risolto diversi bug, tra cui uno che impediva la corretta copia del testo generato da Bing su mobile ed un altro che azionava involontariamente la chat mentre si scorrevano i risultati della ricerca.

