Spostarsi in modo sostenibile con la bicicletta elettrica: ecco due modelli BEZIOR in super offerta

Se siete alla ricerca di una soluzione per spostarvi in città in modo sostenibile, alternativo alla passeggiata a piedi, le biciclette elettriche sono sicuramente una scelta intelligente. Gogobest propone diversi modelli in promozione. Tra queste, BEZIOR X500 Pro e BEZIOR XF001, delle incredibili eBike pensate per soddisfare tutte le esigenze.

Le biciclette elettriche sono BEZIOR X500 Pro e BEZIOR XF001 in offerta su Gogobest

Iniziamo dalla BEZIOR X500 Pro. Questa bicicletta elettrica è spinta da un motore brushless ad alta velocità da 500 W e, grazie alla batteria da 48V 10.4aH, questa bici può percorrere fino a 100 km in modalità assistita, oltre ad offrire delle ottime prestazioni anche sui sentieri in salita fino a 30°.

I pneumatici da 26 x 1,95″ offrono una guida stabile e confortevole su tutte le strade, grazie anche al rivestimento antiscivolo, ma c'è anche un display LCD da 5″ che mostra diversi dati e informazioni sul veicolo, come la velocità e lo stato della batteria. La X500 Pro è poi dotata di un cambio Shimano a 7 velocità che, in combinazione con il sistema di pedalata assistita, permette di regolare il livello di velocità in base alle proprie esigenze.

BEZIOR X500 Pro è infine dotata di un design pieghevole, il che significa che può essere facilmente riposta nel bagagliaio dell'auto o in qualche angolo della casa, senza occupare troppo spazio. Grazie all'offerta di Gogobest, potrete acquistare questa potente bicicletta elettrica al prezzo di soli 899.99€.

Una delle caratteristiche principali dell'XF001 è il suo design unico e retrò, che rende questa bicicletta l'opzione ideale per gli amanti dello stile vintage e romantico. La bicicletta è alimentata da un motore brushless da 500W che può raggiungere velocità pari a 25 km/h, che è più che sufficiente per la guida in città, mentre la batteria da 48V 12.5aH è offre fino a 45 km di autonomia in modalità assistita.

Tra le altre caratteristiche di BEZIOR XF001 troviamo un faro a LED e un display a LED ad alta definizione che mostra alcune informazioni come il chilometraggio attuale, la velocità di guida e la batteria rimanente. Abbiamo poi un sedile realizzato in materiali premium che rende l'esperienza ancora più confortevole ed un utile portapacchi posteriore di grandi dimensioni, ideale per trasportare la spesa ed altri carichi.

Questa bicicletta elettrica può essere acquistata in offerta ad un prezzo scontato utilizzando il coupon che troverete nel box sottostante.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il