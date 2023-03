Microsoft porta Bing con ChatGPT anche in Windows 11

Microsoft sta rendendo Bing il suo prodotto di punta, grazie soprattutto alla nuova integrazione con ChatGPT che permette la ricerca di informazioni tramite il noto chatbot. Questa integrazione oggi arriva anche in Windows 11, con la possibilità di interagire con il bot direttamente dalla barra di ricerca del nuovo sistema operativo di Microsoft.

La barra di ricerca di Windows 11 si arricchisce con Bing e ChatGPT

Grazie al nuovo aggiornamento KB5022913 installabile manualmente tramite Windows Update su Windows 11, la barra di ricerca del sistema operativo si arricchisce della nuova icona di Bing con la possibilità di interagire con il chatbot direttamente dal dekstop del proprio computer.

Più di un milione di persone in 169 paesi diversi stanno testando in queste settimane la potenza del nuovo Bing e molto presto, come dichiarato da Panos Panay, “centinaia di milioni di utenti di Windows 11 potranno avere accesso a questa incredibile nuova tecnologia per la ricerca, chat e risposta alle domande direttamente dalla taskbar“.

Questa nuova integrazione nel sistema operativo di Microsoft arriva poche settimane dopo la pubblicazione di Bing con ChatGPT sui dispositivi mobile: grazie alla nuova app infatti è possibile sfruttare le potenzialità nel nuovo motore di ricerca anche tramite iOS e Android.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il