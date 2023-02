Xiaomi ha un’app rivale di TikTok ma ora chiuderà i battenti

Un piccolo viaggio indietro nel tempo: nel 2019 Xiaomi ha lanciato in India Zili, un'app rivale di TikTok (visto il ban di quest'ultima all'interno del paese). Tuttavia sembra che le cose non siano andate come previsto e l'applicazione cesserà di esistete a partire dal mese di marzo.

Xiaomi Zili: il social rivale di TikTok chiude i battenti

Come anticipato anche in apertura, il debutto di Zili in India risale al 2019 (con i primi test già nel corso dell'anno pretendete). Si tratta a tutti gli effetti di una versione alternativa di TikTok: l'app permette di creare brevi video verticali e di arricchirli con musica, suoni, adesivi e quant'altro. Ovviamente non mancano varie funzionalità ed effetti, propri come quelli della rivale.

Zili è stata lanciata in India inizialmente come rivale del noto social basato sui video ed ha preso piede nel 2020 a seguito del ban di TikTok imposto dalle autorità. Lo scopo di Xiaomi era diventato – ovviamente – quello di riempire il vuoto lasciato dalla piattaforma social cinese. Nonostante un certo successo – si parla, infatti, di oltre 100 milioni di download – la compagnia di Lei Jun ha deciso di chiudere i battenti.

Il servizio sarà interrotto il prossimo 13 marzo ma non vengono chiarite le motivazioni precise. Secondo alcuni media, questa chiusura arriverebbe a seguito di un inasprimento dei controlli delle autorità nei confronti delle realtà cinesi che operano in India. Inoltre ricordiamo che questa non è la prima volta che Xiaomi interrompe dei servizi in India (si pensi al caso Mi Pay e Mi Credit).

Resta da vedere se Xiaomi ha in serbo un'altra soluzione oppure se ci sarà una nuova alternativa a TikTok che prenderà i posto di Zili.

