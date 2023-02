WhatsApp: adesso potete aggiornare lo Stato con un messaggio vocale

A partire da oggi, avete un nuovo modo per utilizzare e aggiornare lo Stato di WhatsApp: avete mai pensato di voler inviare a tutti i vostri contatti un messaggio vocale, magari per annunciare loro qualcosa di importante o per ricordare la festa di compleanno di vostro figlio? Bene. Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, potrete aggiornare il vostro Stato con un messaggio vocale e renderlo disponibile a tutti.

WhatsApp introduce lo Stato vocale

Un nuovo aggiornamento di WhatsApp sta introducendo lo Stato vocale, un nuovo modo per aggiornare lo Stato in un modo molto più personale. Se preferite esprimervi a voce anziché scrivere, se volete far ascoltare qualche frammento dell'ultimo pezzo che avete composto, o per un qualsiasi altro motivo desideriate inviare un messaggio vocale a tutti i vostri contatti, a partire da oggi, potete aggiornare il vostro Stato di WhatsApp con una nota vocale.

I messaggi vocali possono avere una durata massima di 30 secondi e possono poi essere condivisi nello Stato di WhatsApp. Inoltre potrete modificare le impostazioni sulla privacy dello stato ogni volta che lo aggiornete per scegliere chi può visualizzarlo (i miei contatti, i miei contatti eccetto…, e condividi solo con…).

Questa è solo l'ultima novità lanciata da WhatsApp. Molte altre ne sono in arrivo, tra cui una funzionalità che permetterà di fissare determinati messaggi all'interno di chat individuali e di gruppo. Per conoscere le altre novità in arrivo, vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il