Amanti delle noci, questo gadget Xiaomi YouPin vi semplificherà la vita

Quando si parla di gadget economici e tentatori, la compagnia di Lei Jun è di certo leader, anche grazie alla sfilza di prodotti lanciati tramite YouPin. Dopo averci fatto ingolosire con il nuovo sottobicchiere elettrico (comodo e carinissimo), stavolta tocca ad un prodotto “per la cucina”: il pratico schiaccianoci di Xiaomi YouPin torna nuovamente in sconto per semplificarvi la vita. Di certo è un accessorio perfetto da avere sempre a disposizione, specialmente grazie al suoi prezzo accessibile!

Lo schiaccianoci di Xiaomi YouPin costa pochissimo: il gadget perfetto per gli amanti delle noci

Se siete amanti delle noci e fan di Xiaomi, quale compagno migliore se non l'ennesimo gadget creativo dalla piattaforma di crowdfunding della casa cinese? Lo schiaccianoci di Xiaomi YouPin è semplicissimo da usare e non richiede il minimo sforzo: basterà inserire una noce al suo interno, chiudere la parte superiore e schiacciare tramite l'apposita levetta. In questo modo eviterete di spargere gusci a destra e a manca.

L'accessorio pesa 215 grammi ed è realizzato in ABS, lega di alluminio ed acciaio inox; la colorazione Blue (che vedete in foto) è l'unica con la chiusura, quindi consigliamo di scegliere proprio questa.

Lo schiaccianoci di Xiaomi YouPin è disponibile all'acquisto su AliExpress, in offerta lampo ad un prezzo parecchio interessante.

