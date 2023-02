Il sottobicchiere Xiaomi YouPin tiene al caldo la tua tazza ed è carinissimo

Stanchi di bevante che si raffreddano in un lampo a causa del gelo dell'inverno? Allora questo nuovo gadget da Xiaomi YouPin è perfetto, visto il periodo: si tratta di un pratico sottobicchiere elettrico, un carinissimo scalda tazza che tiene al caldo le vostre bevande, con un tocco di tenerezza. Inoltre costa poco: un dettaglio sempre gradito quando si parla degli accessori della compagnia cinese!

Vi ricordiamo che si tratta di un gadget della piattaforma di crowdfunding del brand: non c'è il marchio Xiaomi, ma è prodotto da un'azienda partner di qualità. Il sottobicchiere elettrico di Xiaomi YouPin è una basetta con display LED integrato e tre livelli di riscaldamento: lo scalda tazza tiene la vostra bevanda al caldo, in modo uniforme e ad una temperatura costante.

Vi piace coccolarvi con una tisana prima di dormire? Il dispositivo funge anche da luce notturna: o meglio, c'è un tenero gattino che fa da luce notturna (carinissimo).

Il sottobicchiere scalda tazza elettrico di Xiaomi YouPin è disponibile su AliExpress ad un prezzo intorno ai 22€ (in offerta lampo): presente all'appello la spedizione gratis!

