WhatsApp si aggiorna: arrivano le videochiamate PiP su iPhone e altre novità

L'ultimo aggiornamento di WhatsApp per iPhone ha introdotto una funzionalità a lungo richiesta e già da tempo disponibile sui dispositivi Android: la funzione Picture-in-Picture per le videochiamate. Ma le novità non finiscono qui. Scopriamole insieme.

Le novità dell'ultimo aggiornamento di WhatsApp

WhatsApp per iPhone si aggiorna alla versione 23.3.77, introducendo diverse novità. Prima tra tutte, la funzione Picture-in-Picture per le videochiamate, grazie alla quale si potrà ridurre la videochiamata a una piccola finestra può essere spostata in qualsiasi punto dello schermo. Ciò permetterà di partecipare alla videochiamata e fare, nel mentre, anche altro, come navigare sul Web, giocare o dare un'occhiata al feed dei Social.

L'aggiornamento introduce anche alcune delle novità scovate dal team di WABetaInfo e di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, tra cui la possibilità di aggiungere didascalie quando si inviano documenti, il supporto per descrizioni più lunghi per i gruppi (fino a 2.048 caratteri, contro i precedenti 512) e una più vasta diffusione della creazione degli Avatar, che è possibile utilizzare come sticker e foto del profilo. Gli Avatar sono da tempo disponibili già per molti utenti.

Infine, WhatsApp ha rilasciato un nuovo pacchetto di Avatar sticker sia su iPhone che su smartphone Android. Le modifiche apportate sono fondamentalmente di tipo estetico: è stata aggiunta più profondità e conferita un po' di personalità in più agli Avatar, così da migliorarne l'aspetto visivo e garantire che riflettano la vasta gamma di emozioni ed espressioni che si desiderano trasmettere.

