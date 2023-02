Samsung presenta Message Guard: addio virus via SMS

Lo sapevate che basta ricevere un'immagine via SMS per rischiare di essere hackerati? Si chiama exploit zero-click e rappresenta una delle più gravi minacce per uno smartphone, ed è per questo che è stata realizzato uno strumento come Samsung Message Guard. Più volte è capitato che utenti in tutto il mondo siano stati attaccati con questo tipo di vulnerabilità informatica: secondo gli studi riportati da Samsung, dal 2013 al 2021 i tassi di violazione dei dati si sono più che triplicati.

Message Guard: ecco come Samsung vuole impedire le minacce informatiche via SMS

Per essere violati con un exploit zero-click basta soltanto ricevere un messaggio con in allegato un'immagine: immaginate di essere a letto, avete poggiato lo smartphone sul comodino e, dopo essere caduti fra le braccia di Morfeo, ricevere un messaggio. Senza neanche doverlo aprire, l'hacker potrebbe essere già entrato nel telefono e star agendo indisturbato mettendo a rischio la vostra incolumità digitale. Per questo, Samsung Message Guard crea un ambiente sandbox che intercetta e isola qualsiasi immagine si riceva, isolandola dal resto del dispositivo per far sì che gli eventuali virus non possano entrare in contatto col sistema operativo; a quel punto, l'immagine viene analizzata bit per bit, neutralizzando eventuali minacce, il tutto agendo in background e senza che l'utente debba far nulla.

Per quanto riguarda la disponibilità, Samsung Message Guard è stato introdotto con la nuova serie Galaxy S23 e verrà rilasciato gradualmente sugli altri smartphone e tablet entro fine 2023 tramite l'aggiornamento alla One UI 5.1 o successiva; a tal proposito, in questo articolo trovate la roadmap ufficiale per il major update Samsung.

