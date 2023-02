Samsung: ecco i modelli che avranno One UI 5.1

La presentazione della nuova serie Samsung Galaxy S23 porta con sé un'altra novità che risponde al nome di One UI 5.1: ma quali modelli di riceveranno l'aggiornamento? Come ogni nuovo major update, gli utenti si interrogano se il proprio terminale rientrerà o meno nella roadmap prevista dall'azienda. Vediamo quindi quali modelli sarebbero previsti, fra smartphone e tablet, e quali dovrebbero essere le novità portate sul piatto da parte degli sviluppatori di Samsung.

Ultimo aggiornamento: febbraio 2023

Samsung One UI 5.1: ecco quali modelli riceveranno l'aggiornamento

Trattandosi di un aggiornamento intermedio, la One UI 5.1 non apporta grandi stravolgimenti da parte di Samsung, a partire dall'ovvio mantenimento di Android 13. Le novità, presentate dalla compagnia assieme alla serie Galaxy S23, sono comunque molteplici, fra miglioramento della sinergia con notebook e tablet, più funzioni per la fotocamera e nuove opzioni di personalizzazione per widget e lock screen: trovate la lista completa nell'articolo dedicato.

Teniamo a specificare che quella che trovate di seguito è una lista non ufficiale e quindi provvisoria e parziale, qualora non trovaste indicato un modello non significa che è sicuro che non si aggiornerà (per quanto abbastanza probabile).

Modelli Stabile Samsung Galaxy S22 ✔️ Samsung Galaxy S22+ ✔️ Samsung Galaxy S22 Ultra ✔️ Samsung Galaxy S21 ✔️ Samsung Galaxy S21+ ✔️ Samsung Galaxy S21 Ultra ✔️ Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy Z Fold 4 ✔️ Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Z Flip 5G Samsung Galaxy A73 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A23 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy M53 Samsung Galaxy M33 Samsung Galaxy M23 Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Samsung Galaxy Tab S8 Samsung Galaxy Tab S8+ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7+ Samsung Galaxy Tab S7 FE

