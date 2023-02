Unihertz Luna arriva al MWC 2023: vi ricorda “something”?

Xiaomi 13 Pro, Honor Magic 5 Pro, Magic Vs, OnePlus 11 Concept: il MWC 2023 ci ha portato diverse novità degne di nota, a cui all'improvviso si aggiunge anche Unihertz Luna. Il marchio cinese Unihertz è sconosciuto ai più (me compreso), seppur in passato ne abbiamo trattato quando lanciava sul mercato uno degli smartphone più piccoli al mondo. E adesso si è affacciato sul palcoscenico di Barcellona per mostrare al grande pubblico un prodotto peculiare, nel bene e nel male.

Unihertz Luna presentato al MWC 2023: sconosciuto ma con velleità estetiche “ispirate”

Di per sé, la scheda tecnica di Unihertz Luna non è niente di fantasmagorico: chipset MediaTek Helio G99 4G di fascia bassa, 8/256 GB di memoria, una batteria da 5.000 mAh con ricarica 18W e una fotocamera da 108 MP con tanto di sensore Night Vision, oltre che macro e selfie camera da 32 MP. Il vero motivo per cui ne parliamo non sono queste specifiche, quindi, bensì il suo look che attinge a piene mani da quanto visto con Nothing Phone (1) e la sua interfaccia Glyph. Anche lo smartphone di Unihertz presenta sul retro una scocca trasparente e dei LED RGB che ne particolareggiano le linee. Se non bastasse, nei render comparsi in rete possiamo persino notare lo stesso sfondo della MIUI 12 di Xiaomi

Difficile capire quale sarà la sua commercializzazione, ma dovrebbe avvenire nel mese di marzo a un prezzo attorno ai 300$.

