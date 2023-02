Tecno Pop 7 Pro: abbiamo la data di lancio ufficiale, ed è proprio dietro l’angolo

Le indiscrezioni della scorsa settimana parlavano di un lancio imminente per Tecno Pop 7 Pro, e a quanto pare c'avevano azzeccato. Con un post su Twitter, la divisione indiana di Tecno ha annunciato la data di lancio di questo nuovo entry-level pronto a conquistare il mercato globale.

Ecco la data di lancio ufficiale di Tecno Pop 7 Pro

Ultimi preparativi in corso per il lancio di Tecno Pop 7 Pro, un nuovo entry-level che dovrebbe vedere dalla propria parte un ampio schermo HD+ da da 6,56″, un chipset MediaTek Helio A22, 4 GB di RAM ed una grande batteria da 5.000 mAh. Il dispositivo, che è stato già rilasciato per il mercato africano ad inizio di questo mese, debutterà presto in India e potrebbe in futuro raggiungere anche altri mercati, essendo quello indiano il trampolino di lancio per un debutto globale.

Tecno ha annunciato la data di lancio ufficiale di Pop 7 Pro esattamente qualche istante fa, all'interno di un post che lo decanta come lo smartphone per il multi-tasking, il che ci fa ben sperare per le caratteristiche. Per garantire un'esperienza multi-tasking sono necessarie tecnologie di una certa rilevanza, ma trattandosi di un budget-phone, Tecno Pop 7 Pro dovrebbe nonostante ciò conservare un prezzo molto basso.

Explore possibilities, unlock new doors of opportunities, and achieve more with the multitasker TECNO POP 7 Pro



Launching in just 2 days.



Stay Tuned!#TECNO #TECNOSmartphones #TECNOPOP7Pro pic.twitter.com/JmvB5GaHfR — TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) February 14, 2023

Bando alle ciance, l'appuntamento è fissato al prossimo giovedì 16 febbraio 2023. Siamo molto curiosi di scoprire cosa avrà in serbo questo nuovo smartphone.

