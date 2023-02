Tecno Pop 7 Pro: lancio imminente, ecco tutto quello sappiamo sul nuovo entry-level

Tecno Pop 7 Pro è prossimo al lancio. Sarà un budget-phone dalle caratteristiche essenziali pensato per offrire il necessario per un utilizzo quotidiano, ma ad un prezzo contenuto. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quello è trapelato finora su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo del dispositivo.

Tecno Pop 7 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Tecno Pop 7 Pro è stato già lanciato per il mercato africano a inizio mese. Non è detto che la versione global rifletterà in tutto e per tutto le caratteristiche della sua controparte africana. Ma se ciò dovesse accadere, allora possiamo aspettarci uno smartphone di forme compatte e squadrate, con un pannello posteriore caratterizzato da un motivo geometrico e un modulo fotocamera quadrato di grandi dimensioni. Quest'ultimo, oltre alle lenti, ospita anche un lettore di impronte digitali.

Per quanto riguarda il display, dovremmo avere un pannello LCD da 6,56″ con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e notch a goccia per la fotocamera frontale.

Specifiche tecniche

Basandoci sempre sul presupposto che lo smartphone rispecchierà le stesse caratteristiche della sua controparte lanciata in Africa, Tecno Pop 7 Pro potrebbe essere alimentato da un SoC MediaTek Helio A22, supportato da 3/4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna.

Il comparto fotografico potrebbe ospitare un sensore principale da 13 MP e un obiettivo di profondità QVGA con flash LED. La selfie-camera potrebbe essere da 5 MP. Tra le altre caratteristiche dovremmo poi trovare una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W, USB-C, dual 4G VoLTE, WiFi e Bluetooth e HiOS 12 basato su Android 12 pronto all'uso.

Tecno Pop 7 Pro – Disponibilità e prezzo

Tecno Pop 7 Pro verrà lanciato in India la prossima settimana, ma la data esatta non è stata ancora comunicata. Per quanto riguarda il prezzo, non si hanno informazioni ufficiali, ma potrebbe posizionarsi nella stessa fascia di Tecno Pop 6 Pro dello scorso anno, che ha debuttato al prezzo di 7.999 rupie indiane, che corrispondono a circa 90€ al cambio.

