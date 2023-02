TikTok potrebbe introdurre i video a pagamento: arriva la svolta?

Il social TikTok potrebbe introdurre dei video con Paywall. Precisamente si tratterebbe di un nuovo sistema di monetizzazione per i creator che consente agli stessi di proporre ai fan dei contenuti video a pagamento: ecco che cosa sappiamo finora e quali dovrebbero essere le novità in arrivo.

Video di TikTok con Paywall: in arrivo anche i contenuti a pagamento

Al momento il funzionamento non è chiaro: sembra che sarà possibile impostare un prezzo di minimo 1$ (o comunque una cifra a scelta del creator) per accedere a determinati video. Le clip “chiuse” saranno accessibili solo agli utenti paganti. Non è dato di sapere la distribuzione dei profitti né tanto meno se sarà presente una sorta di “abbonamento” per accedere a tutti i contenuti di un creator.

Il motivo dietro questa nuova funzionalità è presto detto: influencer e creator non sarebbero soddisfatti a causa dei guadagni e quindi il team di TikTok starebbe pensando di rivedere il suo programma di monetizzazione. Si vociferano di un nuovo Creator Fund a cui potranno accedere gli influencer più popolari, con un numero di follower superiore ai 100.000. Inoltre ci potrebbero essere ulteriori vantaggi in base alla durata dei video, andando a premiare i contenuti più lunghi.

Per ora TikTok non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale né ha commentato i rumor sui video con PayWall. Tuttavia il nuovo Creator Fund sarebbe invece già in fase di test in Brasile e Francia, con un lancio globale previsto a marzo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che TikTok è a rischio ban in Europa e il motivo riguarderebbe questioni di privacy.

