Samsung: ecco quali modelli avranno One UI 5.0 e Android 13

Dopo aver potuto testare in lungo e largo One UI 4.1 e Android 12, il debutto di One UI 5.0 e Android 13 si è ufficialmente concretizzato con al sua presentazione alla SSDC 2022. Un debutto che è stato inaugurato già prima dal programma di beta testing, che permette agli utenti interessati di poter provare in anteprima la nuova release software sul proprio dispositivo. Ma quali sono i modelli che riceveranno il prossimo major update? Vediamo quali smartphone e tablet ne hanno diritto, e quali saranno le novità integrate nel nuovo software.

Ultimo aggiornamento: 16 febbraio

Ecco quali smartphone Samsung riceveranno l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13

L'aggiornamento One UI 5.0 permetterà a Samsung di migliorare fluidità e velocità delle animazioni, dopo le critiche ricevute in passato. E non dimentichiamoci di Android 13, visto che Google sta lavorando a varie novità, fra cui feature per benessere, sicurezza e gaming. Parlando di feature di casa Samsung, Bixby Text Call risponderà al proprio posto alle telefonate, trascrivendo testualmente le parole dell'interlocutore. Alle Routine si aggiungono le Modalità, con cui attivare impostazioni automatizzate in base all'orario.

Novità anche per le personalizzazioni, con i Video Wallpaper già presenti in Good Lock e che diventeranno disponibili a tutti e le Smart Suggestion per i widget. Il nuovo menu Dispositivi Connessi permetterà di monitorare l'ecosistema di prodotti connessi, e il nuovo Share Panel vi avvertirà se le foto che state inviando contengono informazioni sensibili.

Fatta questa premessa, arriviamo al punto focale di questo articolo: quali smartphone e tablet riceveranno l'aggiornamento One UI 5.0 con Android 13? Prima di tutto, una doverosa premessa: non c'è ancora un annuncio ufficiale, pertanto manca una roadmap vera e propria che elenchi tutti i modelli compatibili. Tuttavia, conoscendo la politica degli aggiornamenti di Samsung, possiamo già stilare una lista di quei dispositivi che sicuramente (o quasi) avranno il major update:

Modelli Beta Stabile Samsung Galaxy S22 ✔️ ✔️ Samsung Galaxy S22+ ✔️ ✔️ Samsung Galaxy S22 Ultra ✔️ ✔️ Samsung Galaxy S21 ✔️ ✔️ Samsung Galaxy S21+ ✔️ ✔️ Samsung Galaxy S21 Ultra ✔️ ✔️ Samsung Galaxy S21 FE ✔️ Samsung Galaxy S20 ✔️ Samsung Galaxy S20+ ✔️ Samsung Galaxy S20 Ultra ✔️ Samsung Galaxy S20 FE ✔️ Samsung Galaxy S10 Lite ✔️ Samsung Galaxy Note 20 ✔️ ✔️ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ✔️ ✔️ Samsung Galaxy Note 10 Lite ✔️ Samsung Galaxy Z Fold 4 ✔️ Samsung Galaxy Z Fold 3 ✔️ ✔️ Samsung Galaxy Z Fold 2 ✔️ Samsung Galaxy Z Flip 4 ✔️ Samsung Galaxy Z Flip 3 ✔️ ✔️ Samsung Galaxy Z Flip ✔️ ✔️ Samsung Galaxy Z Flip 5G ✔️ ✔️ Samsung Galaxy A73 ✔️ Samsung Galaxy A72 ✔️ Samsung Galaxy A71 ✔️ Samsung Galaxy A71 5G ✔️ Samsung Galaxy A53 5G ✔️ Samsung Galaxy A52 ✔️ ✔️ Samsung Galaxy A52 5G ✔️ Samsung Galaxy A52s 5G ✔️ Samsung Galaxy A51 ✔️ Samsung Galaxy A51 5G ✔️ Samsung Galaxy A42 5G ✔️ Samsung Galaxy A33 5G ✔️ Samsung Galaxy A32 ✔️ Samsung Galaxy A32 5G ✔️ Samsung Galaxy A23 ✔️ Samsung Galaxy A23 5G ✔️ Samsung Galaxy A22 ✔️ Samsung Galaxy A22 5G ✔️ Samsung Galaxy A13 ✔️ Samsung Galaxy A13 5G ✔️ Samsung Galaxy A12 Nacho ✔️ Samsung Galaxy A04 ✔️ Samsung Galaxy A04s ✔️ Samsung Galaxy A03 ✔️ Samsung Galaxy A03s ✔️ Samsung Galaxy Quantum 3 ✔️ Samsung Galaxy Quantum 2 ✔️ Samsung Galaxy M62 ✔️ Samsung Galaxy M53 ✔️ Samsung Galaxy M52 5G ✔️ Samsung Galaxy M42 5G ✔️ Samsung Galaxy M33 ✔️ Samsung Galaxy M32 ✔️ Samsung Galaxy M32 5G ✔️ Samsung Galaxy M31 Samsung Galaxy M23 ✔️ Samsung Galaxy M22 ✔️ Samsung Galaxy M13 ✔️ Samsung Galaxy M13 5G ✔️ Samsung Galaxy M12 ✔️ Samsung Galaxy F62 ✔️ Samsung Galaxy F52 5G ✔️ Samsung Galaxy F42 5G ✔️ Samsung Galaxy F23 ✔️ Samsung Galaxy F22 ✔️ Samsung Galaxy F13 ✔️ Samsung Galaxy F12 ✔️ Samsung Galaxy Xcover 6 Pro ✔️ Samsung Galaxy Xcover 5 ✔️ Samsung Galaxy Xcover Pro ✔️ Samsung Galaxy Tab S8 ✔️ Samsung Galaxy Tab S8+ ✔️ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ✔️ Samsung Galaxy Tab S7 ✔️ Samsung Galaxy Tab S7+ ✔️ Samsung Galaxy Tab S7 FE ✔️ Samsung Galaxy Tab S6 Lite ✔️ Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020) ✔️ Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) ✔️ Samsung Galaxy Tab A7 Samsung Galaxy Tab A7 Lite ✔️ Samsung Galaxy Tab Active4 Pro Samsung Galaxy Tab Active 3 ✔️

