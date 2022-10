Samsung presenta One UI 5.0: lock screen personalizzabile, routine, nuove icone e altre novità in arrivo

Samsung ha presentato One UI 5.0, la nuova versione della sua interfaccia utente che debutterà presto su tutti gli smartphone compatibili. L'aggiornamento introduce diverse novità molto interessanti e si concentra principalmente sulla personalizzazione del dispositivo. Scopriamo insieme quali sono le principali novità che debutteranno con Samsung One UI 5.0.

Le principali novità di Samsung One UI 5.0

One UI 5 introduce una serie di novità orientate alla personalizzazione del dispositivo Samsung. Una personalizzazione che passa, anzitutto, attraverso l'introduzione di nuove icone e di un restyling generale dell'interfaccia utente, con combinazioni di colori più coerenti ed uno stile tutto sommato più equilibrato.

Anche le notifiche sono state riprogettate ed ottimizzate, e sono adesso molto più intuitive e facili da leggere a colpo d'occhio. Il cuore della nuova UI di Samsung, tuttavia, è rappresentato dalla nuova schermata di blocco personalizzabile: l'aspetto più interessante consiste nella possibilità di ritagliare frame di un video e trasformarli in un live wallpaper per lo smartphone.

Oltre ciò, la schermata di blocco può essere personalizzata selezionando fino a 15 immagini e video, che verranno mostrate in modo casuale ogni volta che si risveglierà il display. In alternativa, è possibile lasciare che Samsung gestisca la schermata di blocco dinamico con una selezione di immagini curate: si può scegliere fino a cinque categorie di immagini (come cani, gatti, animali, paesaggi e piante) e il sistema ne mostrerà di diverse ogni volta.

Altri elementi personalizzabili della schermata di blocco, oltre allo sfondo, è lo stile dell'orologio/data e gli avvisi di notifica. Per quanto riguarda la schermata Home, l'aggiornamento introduce un nuovo stile per i widget che possono adesso essere impilati per mantenere l'aspetto complessivo dell'interfaccia più pulito, ed è possibile passare da un widget all'altro semplicemente con uno switch verso sinistra o verso destra.

Altre novità interessanti riguardano l'implementazione di una funzionalità che permette di estrarre il testo dalle immagini e di incollarlo in una nota; una nuova opzione per le chiamate, Bixby Text Call, che permette di rispondere ad una chiamata digitando un messaggio che Bixby potrà poi leggere al nostro interlocutore, ideale – ad esempio – quando si è ad un meeting e non si vuole disturbare chi è nelle vicinanze. Ed una funzione routine che attiva automaticamente una serie di azioni in base alle proprie attività.

Samsung One UI 5.0 – Disponibilità

Per quanto riguarda la disponibilità, Samsung ha annunciato che One UI 5.0 dovrebbe uscire dalla fase Beta entro la fine del mese, per poi arrivare ufficialmente sugli smartphone Samsung Galaxy S22 subito dopo.

