L’app Google Home diventa un telecomando anche per Xbox

Microsoft ha recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per Xbox Series S e Xbox Series X introducendo il supporto per i comandi vocali di Google Assistant, implementando anche le nuove funzioni dell'app Google Home. In questo modo è possibile utilizzare direttamente lo smartphone per controllare le funzioni della console da gioco.

Controllate la vostra Xbox direttamente dallo smartphone con l'app Google Home

La funzione telecomando di Google Home, compatibile principalmente con i dispositivi Android TV e Google TV, da oggi può essere utilizzata anche per controllare la vostra nuova Xbox. Grazie all'aggiornamento firmware 10.0.22621.3446 (xb_flt_2302ni.230208-1530), infatti, le Xbox Series X|S sono compatibili con l'applicazione di Google e con i relativi comandi vocali.

Attivando la funzione telecomando in Google Home potremo facilmente accendere e spegnere la Xbox, così come navigare i menu, tornare alla home e alzare o abbassare il volume. Inoltre, grazie al touch pad integrato sarà possibile anche controllare la riproduzione multimediale.

Una funzione che farà sicuramente piacere ai giocatori è quella di poter avviare la registrazione delle clip di gioco direttamente dal telecomando di Google Home: premendo l'apposito tasto infatti si potrà iniziare o concludere una registrazione del proprio gameplay.

