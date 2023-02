Samsung Camera Assistant: aggiornamento in vista, ecco le novità

Samsung ha annunciato che, presto, l'app Camera Assistant – uno speciale modulo di Good Lock interamente dedicato alla personalizzazione della fotocamera – riceverà delle nuove funzionalità. Scopriamo insieme quali sono le novità in arrivo.

Ecco le novità in arrivo su Samsung Camera Assistant

Samsung Camera Assistant riceverà presto un aggiornamento che introdurrà delle ulteriori funzionalità per la personalizzazione della fotocamera. Anzitutto, sarà possibile controllare il livello di nitidezza dell'immagine e scegliere tra tre opzioni: off, medio (50%) e alto (100%).

In secondo luogo, funzione importante per chi non è particolarmente soddisfatto della velocità di scatto del proprio smartphone Samsung, l'app Camera Assistant offrirà finalmente la possibilità di migliorare la velocità del tocco dell'otturatore. Più nello specifico, si potrà scegliere tra tre impostazioni: priorità velocità, bilanciato e priorità qualità. Ovviamente, sarà facile capire che dare priorità alla velocità di scatto andrà a scapito della qualità dell'immagine. Per chi vuole, comunque, l'opzione priorità velocità farà in modo che la fotocamera attivi l'otturatore non appena il dito sfiora il pulsante dell'otturatore anziché quando viene rilasciato.

Infine, il prossimo aggiornamento di Samsung Camera Assistant introdurrà più opzioni per la funzione timer. Sarà dunque possibile scattare un'immagine ogni 1 secondo, 1,5 secondi, 2 secondi, 2,5 secondi e 3 secondi.

Samsung Camera Assistant – Lista degli smartphone compatibili

Samsung ha recentemente annunciato quali sono gli smartphone che supporteranno l'app Camera Assistant. In gran parte, sono dei modelli di fascia alta, ma tra questi troviamo anche dei pieghevoli. Ecco l'elenco completo.

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

