Gli Apple Watch del futuro avranno una fotocamera integrata? Spunta un brevetto interessante

Gli Apple Watch del futuro potrebbero fungere anche da action camera? Anche se non in modo concreto e definito, le domande di brevetto aiutano a capire verso quale direzione una determinata azienda intende viaggiare in futuro. E un recente brevetto depositato dal colosso di Cupertino lascia intuire che Apple ha seriamente preso in considerazione l'idea di integrare una fotocamera nel suo smartwatch.

Apple brevetta uno smartwatch con fotocamera integrata

Proprio così. Apple ha di recente depositato un brevetto (US-11571048-B1) per un cinturino dell'Apple Watch che potrebbe potenzialmente essere utilizzato con una fotocamera integrata. Il meccanismo appare piuttosto complesso, ma permetterebbe di estrarre il quadrante dal cinturino in modo comodo e veloce per poter utilizzare la funzione fotocamera.

Nello specifico, le immagini del brevetto illustrano una persona che maneggia l'Apple Watch senza cinturino per scattare una foto, e una sezione trasversale dello smartwatch con una fotocamera integrata rivolta verso il basso e il suo campo visivo. Per scattare una foto, l'utente dovrebbe semplicemente estrarre l'orologio, sollevare la parte della fotocamera e scattare.

In questo modo, l'Apple Watch diventerebbe un dispositivo ancor più indipendente, che ci permetterebbe di lasciare del tutto l'iPhone a casa quando si esce per una passeggiata, un allenamento o una piccola escursione. Se dovessimo trovare qualcosa di interessante lungo il sentiero, o semplicemente immortalare un tramonto mozzafiato, lo si potrebbe fare direttamente con l'Apple Watch.

Resta comunque da dire che il fatto che l'azienda abbia presentato una tale domanda di brevetto non significa che produrrà effettivamente un Apple Watch con fotocamera integrata. Staremo a vedere che strada intende perseguire.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il