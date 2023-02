iOS 15 nasconde una funzionalità che vi permette di scoprire gli oggetti del mondo reale

Forse in pochi sapranno che, con il rilascio di iOS 15, gli iPhone hanno ottenuto una funzionalità tanto utile quanto interessante. Parliamo di Ricerca visiva, una funzione che permette di identificare rapidamente e ottenere informazioni sugli oggetti nel mondo reale utilizzando la fotocamera.

Cos'è e come funziona la Ricerca visiva di iPhone

Proprio così. Con la funzione di “Ricerca visiva”, potete identificare i punti d'interesse più noti, statue, le opere d'arte, le piante, gli animali e molti altri soggetti nel mondo reale. Ma come funziona questa feature? Per noi, in modo molto semplice e intuitivo, ma alle sue spalle si nasconde una tecnologia molto sofisticata e complessa che utilizza algoritmi di riconoscimento delle immagini per analizzare un oggetto ogni volta che puntiamo l'obiettivo della fotocamera su di esso, e di conseguenza lo identifica. Se l'oggetto viene riconosciuto, l'iPhone mostrerà una serie di informazioni su di esso, incluso il nome dell'oggetto, immagini correlate e informazioni rilevanti come il suo prezzo o altri dettagli.

La funzione di Ricerca visiva risulta molto utile per chi ha il pollice verde e per gli amanti della vita all'aria aperta, permettendo loro di identificare facilmente e velocemente piante, fiori e strane specie animale in cui ci si potrebbe imbattere nel corso di un'escursione. Basterà scattare una foto e lasciare che la Ricerca visiva dell'iPhone faccia il suo lavoro per scoprire se ci si può avvicinare a quel determinato insetto, se si può toccare quella pianta o ingerire quel fungo senza rischiare di lasciarci le penne – o quasi! Ma può essere anche particolarmente utile per lo shopping, in quanto permette di confrontare i prezzi e le caratteristiche di diversi prodotti semplicemente puntando la fotocamera su di essi.

Bene, ora che sappiamo a cosa serve e come può essere utile la Ricerca visiva di Apple, come possiamo utilizzarla sul nostro iPhone? Il requisito fondamentale è che il vostro smartphone sia aggiornato almeno ad iOS 15, meglio ancora se alla versione più recente. Ora, dopo aver scattato la foto alla statua, all'opera d'arte, la piante, l'animale o un altro soggetto che vi interessa identificare, andate nell'app Foto e aprite quell'immagine.

Se accanto all'icona delle informazioni (I) appaiono delle scintille, significa che per quella foto sono disponibili informazioni di ricerca visiva. Toccate dunque l'icona che compare sulla foto o nella parte superiore dei risultati delle informazioni della foto per visualizzare più dettagli da Siri e altre informazioni sull'oggetto.

