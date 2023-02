La serie OPPO Find X6 è dietro l’angolo: ecco quando arriverà

OPPO sarà al MWC 2023 di Barcellona per mostrare il suo gioiello pieghevole Find N2 Flip ed altre novità. Per quanto riguarda invece la data di presentazione di OPPO Find X6 e X6 Pro bisognerà pazientare ancora un po': l'evento di lancio è fissato per il mese di marzo, per ora solo in Cina.

OPPO Find X6 e X6 Pro: l'evento di lancio è fissato per marzo

Al momento la casa asiatica non ha ancora svelato la data precisa della presentazione della serie OPPO Find X6, limitandosi a confermare la finestra temporale. L'evento si terrà a marzo, durante la penultima o l'ultima settimana del mese: precisamente dovrebbe tenersi tra il 20 e il 24 oppure tra il 27 e il 31 marzo.

La compagnia ha invitato all'evento vari influencer cinesi svelando il periodo d'uscita della serie. La presentazione si terrà in forma fisica a Shenzhen ma maggiori dettagli verranno annunciati successivamente.

Ovviamente nella prima fase OPPO Find X6 e X6 Pro saranno lanciati in Cina; per quanto riguarda il debutto Global, non ci sono ancora dettagli ma possiamo ipotizzare che l'uscita avverrà poco dopo, magari ad aprile.

Restiamo in attesa di scoprire la data di presentazione della serie; intanto date un'occhiata al nostro approfondimento per scoprire tutti i leak e le conferme dedicate alla gamma Find X6 di OPPO.

