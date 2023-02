Anche Meta lavora alla sua tecnologia AI: ecco come verrà utilizzata su Facebook e Instagram

Snapchat non è l'unico Social a lavorare ad un proprio chatbot AI e ad integrare sistemi basati su potenti algoritmi di intelligenza artificiale all'interno della propria app. Alle numerose aziende che hanno riferito di aver integrato – o di essere sul punto di – tecnologie di intelligenza artificiale generativa si aggiunge adesso anche Meta. Il suo progetto, però, rispetto a quanto visto finora, è piuttosto ambizioso e si strutturerebbe in più fronti. Cerchiamo di capire quale sarà il futuro di Facebook e Instagram in questo articolo.

Su Facebook e Instagram arriveranno i chatbot AI in stile ChatGPT, ecco a cosa serviranno

Meta sta testando più strumenti basati su intelligenza artificiale all'interno dei propri prodotti, al fine di creare servizi di alto livello, così come dichiarato dallo stesso Mark Zuckerberg. Il progetto sembrerebbe essere molto più ampio e sicuramente più ambizioso rispetto a quanto già fatto da altre aziende tecnologiche, e l'integrazione di chatbot AI all'interno di WhatsApp e Facebook Messenger rappresenterebbero solo il primo passo del percorso che Meta vorrebbe intraprendere.

Zuckerberg ha infatti dichiarato di star già testando strumenti di intelligenza artificiale per la generazione testuale sulle sue app di messaggistica, molto probabilmente in stile ChatGPT, per cui l'utente sarà in grado di interagirvi per porre domande e ricevere informazioni riguardanti diverse tematiche. Ma il suo obiettivo a lungo termine sarebbe quello di creare dei personaggi AI che possano aiutare le persone in vari modi, e tutto ciò fa pensare a dei chatbot altamente efficaci che possano essere adoperati per offrire assistenza clienti in contesti aziendali.

Meta ha però avvertito che ci vorrà ancora del tempo prima di vedere tutto questo in azione. Inoltre, una fase iniziale del progetto prevede l'integrazione di sistemi basati su intelligenza artificiale all'interno degli strumenti creativi, per aiutare dunque gli utenti a creare contenuti in modo più semplice, rapido e ottimizzato. Su Instagram, infine, il gruppo di Mark Zuckerberg sta anche testando dei filtri e dei nuovi format pubblicitari supportati da algoritmi AI, insieme a delle nuove esperienze video o multimodali.

