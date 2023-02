Il nuovo mouse da gaming di Red Magic è tamarro e semitrasparente

Il brand cinese partner di Nubia ha lanciato un nuovo accessorio per i videogiocatori, ovviamente con uno stile aggressivo e “tamarro”. Si tratta di Red Magic Gaming Mouse 2023, versione caratterizzata da performance migliorate e una scocca semitrasparente che ricorda quella degli smartphone della compagnia.

Red Magic Gaming Mouse 2023: tutto su caratteristiche e prezzo

Il nuovo mouse da gaming di Red Magic si presenta come una versione alternativa del modello lanciato lo scorso agosto in Cina. Ritroviamo le stesse forme spigolose ed aggressive, ma a questo giro si aggiunge una scocca inferiore semitrasparente, che lascia intravedere un pannello “futuristico”: si tratta di un look che conosciamo bene, molto simile a quello del recente Red Magic 8 Pro (e i precedenti flagship, si tratta di un design distintivo).

Il mouse è equipaggiato con un sensore PixArt PAW 3395, fino ad un massimo di 26000 DPI ed offre un polling rate a 1000 Hz, una velocità di 650 IPS, accelerazione fino a 50G, micro-interruttori GM 8.0 e fino a 1ms di latenza. Si tratta quindi di una soluzione pensata appositamente per il gaming, per offrire performance fluide durante il gioco.

Il dispositivo consente la personalizzazione dei pulsanti, la creazione di macro (con Moyun Smart Control) e presenta un chip Nordic per la connettività (wireless 2.4 GHz e Bluetooth). Lo stile tamarro viene completato dalle luci LED RGB integrate (fino a 16,8 milioni di colori) mentre la batteria è un'unità da 450 mAh che promette fino a 100 ore d'autonomia.

Il nuovo Red Magic Gaming Mouse (2023) in versione semitrasparente è disponibile in patria al prezzo di circa 81€ al cambio attuale (ossia 599 yuan).

