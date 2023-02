iQOO Z7 è in arrivo: il primo teaser ufficiale anticipa il design

Il nuovo anno è cominciato benissimo per gli appassionati del brand di vivo: prima abbiamo assistito al lancio del top di gamma iQOO 11 in versione Global e a distanza di pochissimo all'uscita del nuovo Neo 7 (sempre Global), un dispositivo che ha convinto fin da subito. Ora il CEO indiano del brand conferma l'arrivo di un ennesimo dispositivo, iQOO Z7, già protagonista di un primo teaser ufficiale che anticipa parte del design.

iQOO Z7 5G protagonista del primo teaser: ecco i dettagli

Durante il 2022 sono stati lanciati molteplici modelli della gamma Z, sia in Cina che a livello Global. Tutto è partito da iQOO Z6 5G, presentato in India, e ora – a distanza di circa un anno – è il momento di passare alla nuova generazione. Nipun Marya, CEO della divisione indiana del brand, ha pubblicato il primo teaser dedicato a iQOO Z7, in arrivo prossimamente.

Anche se coperto da un “velo”, il design del dispositivo è visibile: sul retro trova spazio una Dual Camera verticale, con un layout in linea con i trend attuali.

Stando ad alcune indiscrezioni precedenti, avremo due nuovi modelli della serie, ossia iQOO Z7 5G (comparso anche con la sigla I2207) e il fratello maggiore iQOO Z7 Pro 5G. Il lancio dovrebbe avvenire nel corso del mese di marzo, ma per ora non abbiamo ancora una data precisa.

Al momento non sono trapelati dettagli sulle specifiche tecniche; ricordiamo che i precedenti Z6 e Z6 Pro sono stati lanciati con a bordo – rispettivamente – lo Snapdragon 695 e lo Snapdragon 778G.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il