Il rivale di ChatGPT targato Amazon è all’orizzonte

Prima Microsoft con ChatGPT, poi Google con Bard: è solo questione di tempo prima che Amazon risponda al fuoco e prepari il suo chatbot con cui rispondere alle Big Tech rivali. Questo sembra l’obiettivo fisiologico che traspare dall’annuncio per l’accordo di partnership con Hugging Face, startup statunitense specializzatasi nel mondo delle IA generative. Quando si parla di machine learning, Hugging Face è una delle aziende leader del settore, con milioni di download giornalieri per gli oltre 100.000 modelli ML che sviluppa, distribuisce e che entreranno a far parte delle tecnologie dell’ecosistema cloud di Amazon.

Amazon e Hugging Face annunciano la partnership da cui nascerà il chatbot Amazon

Così come Microsoft Azure per ChatGPT, l’obiettivo di Amazon è quello di mettere pubblicamente a disposizione questi strumenti, e chi utilizza i suoi servizi AWS potrà accedervi a prezzi più bassi della media. Fra questi servizi c’è in primis Amazon SageMaker, ideato per permettere agli sviluppatori di creare e addestrare modelli di machine learning in cloud, a cui Amazon affianca componenti hardware quali Trainium e Inferentia, chip e acceleratori ML necessari affinché per l’esistenza di questa piattaforma IA. A differenza di Google e Microsoft, però, l’obiettivo di Amazon e Hugging Face è principalmente quello di creare tecnologie a disposizione per le terze parti, come sottolinea la non esclusività dell’accordo fra le due aziende. Come afferma il CEO di Hugging Face, “Il futuro dell'IA è qui, ma non è distribuito uniformemente: accessibilità e trasparenza sono le chiavi per condividere i progressi e creare strumenti per utilizzare queste nuove capacità in modo saggio e responsabile”.

Ma è abbastanza scontato che Amazon stia lavorando anche a soluzioni proprietarie: oltre a generazione di immagini e motori di ricerca, fra le IA generative nate grazie a Hugging Face c’è anche Bloom 2.0, nuova versione della sua piattaforma stile GPT di OpenAI a cui Amazon sta collaborando e grazie a cui potrà creare il suo chatbot, che idealmente potremmo ritrovare all’interno di servizi come il suo marketplace e Alexa.

