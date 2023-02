Mani al caldo in ogni momento con il bracciale scaldamani Xiaomi YouPin

Le estremità del corpo sono difficili da mantenere al caldo, e spesso gli scaldamani in commercio sono un oggetto da dover reggere, impedendo di poter utilizzare contemporaneamente un altro oggetto, o di impugnare lo smartphone – o più semplicemente di reggere la tazza di una bevanda calda. Xiaomi YouPin ha prodotto un bracciale scaldamani che vi tiene al caldo senza compromessi e che potete avere in offerta con il 55% di sconto.

Aggiornamento 27/02: il bracciale scaldamani torna disponibile in offerta. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

Il bracciale scaldamani Xiaomi YouPin vi terrà al caldo lasciandovi le mani libere

Tra le varie idee geniali su cui Xiaomi YouPin ha messo la propria firma troviamo il bracciale scaldamani: invece di essere indossato al polso, le fasce riscaldanti vanno ad avvolgere il palmo; non avremo bisogno di reggere il bracciale, poiché questo calzerà come un guanto, lasciandoci liberi di poter utilizzare la mano. Lo scaldamani può essere regolato su tre temperature differenti grazie al display, simile al quadrante di uno smartwatch: 40°, 45° e 50°. Il bracciale impiega una manciata di secondi per raggiungere il calore, che rimarrà stabile per un lasso di tempo fino a 3 ore di utilizzo. Il dispositivo ha una batteria di 2.000 mAh e può essere ricaricata facilmente tramite porta USB.

Il bracciale scaldamani Xiaomi YouPin, è in sconto del 50% e di seguito trovate il link che vi rimanda all'offerta su AliExpress. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

