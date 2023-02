Xiaomi Q2 quasi a metà prezzo: smart TV 55″ QLED 4K in super sconto!

Dopo il lancio in Italia – tramite lo store ufficiale – ecco che la serie di smart TV QLED 4K Xiaomi Q2 arriva anche nei principali negozi online: il debutto da Unieuro porta con sé uno sconto gradito, che permette di risparmiare un bel po' sul modello da 55″!

Xiaomi TV Q2 al miglior prezzo da Unieuro: super ribasso per le smart TV QLED 4K del brand

La nuova gamma di smart TV Xiaomi Q2 è composta da tre modelli con tecnologia QLED e risoluzione in 4K HDR; il refresh rate è a 60 Hz ma non mancano chicche come il supporto Dolby Vision IQ e al MEMC, mentre le profondità colore si spinge fino ai 10 bit. Bello da guardare e stiloso ed elegante nelle forme. Immancabile Google Assistant ed un telecomando completo, dotato di tasti rapidi per le migliori piattaforme video.

Al momento la migliore occasione per risparmiare sulla serie Xiaomi Q2 arriva da Unieuro: è presente in offerta lampo la smart TV QLED 4K da 55″, con uno sconto di oltre il 40%. Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

