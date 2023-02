VIPKeySale, Windows 10 Pro scontato del 91% e upgrade gratuito a Windows 11!

L'inverno non ha portato con sé soltanto il gelo, ma anche una sfilza di occasioni per chi punta al risparmio. Questo è il periodo dei saldi invernali e di certo VIPKeySale non poteva tirarsi indietro: se state pensando ad una licenza a vita per Windows ma certi prezzi vi spaventano, allora siete capitati nel posto giusto. Acquistare Windows e Office ora è super conveniente grazie al nuovo coupon VIPGC, che permette di ricevere anche fino al 91% di sconto!

Con VIPKeySale risparmi sull'acquisto di Windows 10 Pro e Office: ecco le offerte del momento

Le licenze a vita di VIPKeySale sono originali al 100% e perfettamente funzionanti. Inoltre ricordiamo che acquistando Windows 10 è possibile passare alla versione successiva in modo totalmente gratuito: l'aggiornamento a Windows 11 è disponibile per tutti gli utenti. E anche se San Valentino è passato… una licenza Windows oppure Office è di certo un regalino perfetto per la vostra metà! Di seguito trovate alcune delle occasioni più interessanti di VIPKeySale.

Come attivare il codice sconto

Lo ribadiamo ancora una volta: tutti i software sono con licenza a vita, senza scadenza. Per procedere con l'acquisto basta collegarsi al sito di VIPKeySale, effettuare la registrazione tramite l'account Facebook o Google ed inserire il codice sconto VIPGC all'interno del box dedicato.

Lo spazio per inserire il coupon è presente al momento del checkout: una volta inserito si potrà visualizzare il prezzo finale e lo sconto ricevuto.

Dopo aver completato l'acquisto riceverete in maniera istantanea la chiave di attivazione del software che avete scelto. Nel caso dell'immagine in alto, si tratta di Windows 10 Pro.

Come attivare la licenza di Windows

Avete acquistato una licenza a vita per Windows 10 Pro e non sapete come attivare la chiave ricevuta? Si tratta di un operazione semplicissima che non necessita di particolari conoscenze per essere svolta. Basta accedere alle “Impostazioni” di Windows 10 e recarsi nella sezione “Attivazione”: qui è presente la voce “Cambia codice Product Key” (come mostrato nell'immagine in alto). Basta inserire la licenza acquistata su VIPKeySale ed il gioco è fatto.

Grazie alla licenza a vita è possibile accedere non solo a tutte le funzionalità e agli aggiornamenti rilasciati, ma – nel caso di Windows 10 – si potrà procedere con l'update a Windows 11.

Articolo sponsorizzato.

