Mozilla porta finalmente nuove estensioni in Firefox per Android

Nel lontano 2020, Mozilla ha introdotto per la prima volta le estensioni per la versione Android di Firefox, il celebre browser web tanto in voga prima dell'arrivo di Google Chrome. Dopo 3 anni, gli sviluppatori introducono oggi finalmente tre nuove estensioni per migliorare la navigazione anche su mobile.

Tre nuove estensioni arrivano su Firefox per Android: Relay, ClearURL e ReadAloud

La prima estensione è Firefox Relay, un plugin disegnato per bloccare lo spam dalle caselle mail creando degli alias in grado di far mantenere l'anonimato su internet. Ogni volta che verrà chiesto l'indirizzo email, Relay potrà generare un nuovo alias casuale collegato alla mail principale che eviterà di condividere il reale indirizzo di posta.

Arriva su Android anche l'estensione ClearURL che permette di eliminare gli elementi di tracking dagli indirizzi web visitati. In questo modo, l'URL viene ripulito ad ogni click per mantenere alto il livello di privacy durante la navigazione in internet.

Ultimo, ma non per questo meno importante, ReadAloud: una estensione text-to-speech in grado di convertire i contenuti web in audio. Tramite questo plugin è possibile scegliere la voce maschile o femminile che leggerà il testo, così come la velocità il tipo di contenuto.

Per scaricare ed abilitare le nuove estensioni non dovrete far altro che aprire la sezione “Estensioni” in Firefox per Android, per essere in questo modo subito pronti ad sfruttare le funzioni delle nuove aggiunte.

