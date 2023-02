Questo gadget Xiaomi YouPin pela frutta, verdure e patate in un lampo (a soli 3€)

Xiaomi e i suoi brand partner rappresentano degli alleati sempre validi in cucina, grazie ad un vasto assortimento di prodotti tech e non solo. Non c'è bisogno di spendere tanto o di puntare all'ultra-tecnologico per avere delle grandi soddisfazioni e la prova è proprio l'ultimo gadget della casa cinese. Il pela frutta, verdure e patate di Xiaomi YouPin è un accessorio semplice ed economico ma aiuta tanto in cucina (ad un prezzo mini).

Xiaomi YouPin: il pela frutta, verdura e patate che non può mancare nella tua cucina

Per i meno esperti ricordiamo che YouPin è la piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun. Non troverete il logo di Xiaomi, ma si tratta di un prodotto di una compagnia partner: ciò si traduce in un gadget di qualità, dal prezzo economico. Tornando al nostro accessorio da Xiaomi YouPin, non si tratta di un semplice pelapatate ma di uno strumento pela frutta e verdure, con una lama in acciaio inossidabile, un'impugnatura comoda ed un pratico contenitore integrato (per raccogliere le bucce).

Uno prodotto semplicissimo ma davvero utile in cucina: la lama scorre fluida e grazie al contenitore si può sbucciare rapidamente senza sporcare in giro.

Il pela frutta, verdura e patate di Xiaomi YouPin è disponibile su AliExpress in offerta lampo e spedizione gratis: il prezzo è di appena 3,5€. Una cifra mini per un alleato imperdibile per la tua cucina!

