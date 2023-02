ROG Phone 6D e 6D Ultimate ricevono Android 13 in Italia

ASUS ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ad Android 13 per i gaming phone ROG Phone 6D e per il modello 6D Ultimate: in questo articolo trovate il changelog con tutte le novità, insieme ai link per il download.

ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate: disponibile l'aggiornamento ad Android 13 | Download

I top di gamma da gaming ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate – entrambi dotati di un chipset Dimensity 9000+ – ricevono l'aggiornamento ad Android 13, a distanza di poche ore dai modelli 6 e 6 Pro. L'update arriva con un peso di circa 3/4 GB e porta con sé tutte le novità dell'ultima versione di Android, insieme a migliorie dell'UI proprietaria del brand e alle patch di sicurezza di gennaio. Di seguito trovate il changelog completo.

1. Eseguire il backup dei dati prima dell'aggiornamento ad Android 13. Se si desidera effettuare il downgrade della versione del software del dispositivo ad Android 12 tramite il pacchetto software ufficiale, tutti i dati verranno cancellati dalla memoria interna del dispositivo.

2. Sistema aggiornato ad Android 13

3. Patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2023

4. Mobile Manager rinnovato, Contatti, Telefono, Chiamata di emergenza, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Registratore audio, Impostazioni, Trasferimento dati, Backup locale, Armeria Crate, Game Genie e così via.

5. Pannello Impostazioni rapide, barra delle notifiche e pannello del volume adattati al design di Android 13

6. Aggiunta la funzione di autorizzazione alle notifiche. Puoi regolare l'autorizzazione di ciascuna app nelle Impostazioni app e notifiche.

7. Appunti di sistema ora presenta l'opzione “Eliminazione automatica” e funzionalità dell'editor

8. Aggiunta l'opzione scanner di codici QR per la funzione di scelta rapida della schermata di blocco e la funzione Controllo da dispositivo bloccato nell'impostazione Sicurezza e schermata di blocco

9. In base all'impostazione Benessere digitale, il sistema la combinazione di colori può essere impostata su commutazione automatica dall'opzione prima di andare a dormire

10. Aggiunta l'impostazione delle lingue dell'app

11. Regolate le impostazioni di vibrazione e forza tattile, l'impostazione del display e della dimensione del carattere e la larghezza/lunghezza della barra bianca di navigazione quando si sceglie la navigazione gestuale

12. Modificata nell'impostazione Numeri bloccati in Telefono per il comportamento delle scorte. Non riceverai chiamate o SMS da numeri bloccati.

13. Rimossa l'impostazione Durata chiamata

14. Aggiunta l'opzione Icone a tema nell'impostazione Sfondo e stile. Supporta più combinazioni di colori.

15. Aggiunta la funzione di condivisione rapida del collegamento in ASUS Launcher

16. Modificato il design della tastiera e la pagina dei dettagli dei contatti nell'app Telefono per visualizzare le informazioni in modo più chiaro

17. Alcune app di terze parti non sono ancora compatibili con Android 13

18. Introdotto il nuovo design della ROG UI

L'aggiornamento ad Android 13 è in fase di rilascio sia per ROG Phone 6D che per il fratello maggiore Ultimate: per chi preferisce scaricare ed installare manualmente i file, di seguito trovate i link al download dell'update.

ROG PHONE 6D – Android 13 – DOWNLOAD

ROG PHONE 6D ULTIMATE – Android 13 – DOWNLOAD

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il