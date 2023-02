WhatsApp: in arrivo le Newsletter, aggiornamenti diretti da gruppi e organizzazioni locali

WhatsApp sta lavorando alle Newsletter, una nuova funzionalità che permetterà di ricevere aggiornamenti diretti dalle associazioni, gruppi, organizzazioni ed altre squadre di rappresentanza locale. Scopriamo insieme di cosa si tratta in questo articolo.

Come funziona la Newsletter di WhatsApp

Newsletter potrebbe essere solo il nome in codice di una prossima funzionalità di WhatsApp che permetterà di ricevere aggiornamenti da gruppi, organizzazioni e altre realtà locali. Così come descritto dal team di WABetaInfo – ai quali si deve l'aver individuato questa nuova funzionalità – si tratta di un nuovo strumento uno-a-molti per la trasmissione di informazioni che permetterà di raggiungere un numero indefinito di persone, e pertanto non protetto dalla crittografia end-to-end.

Le newsletter saranno separate, facoltative e non influiranno sulla crittografia end-to-end dei messaggi privati, che continueranno ad essere protetti. Allo stesso modo, il numero di telefono e le informazioni personali degli utenti che decideranno di iscriversi alla newsletter rimarranno nascosto, così non sarà possibile risalire alla persona alla quale quel contatto appartiene.

Sarà possibile iscriversi ad una newsletter cercandole all'interno di un motore di ricerca integrato e per mezzo degli handle, dunque il nome utente. WABetaInfo specifica che si tratterà di uno spazio neutro, privo di pubblicità e raccomandazioni algoritmiche che potrebbero spingerci all'iscrizione di una determinata newsletter. Il contenuto, inoltre, verrà mostrato sempre in ordine cronologico, e non perché a pomparlo c'è un algoritmo.

Infine, la lista delle newsletter alle quali ci si iscrive, e dunque i profili seguiti, rimarrà nascosta. Nessuno potrà controllarla, indipendentemente dal fatto che queste persone si trovino o meno nella nostra lista di contatti. Al momento, non è ancora chiaro quando WhatsApp rilascerà questa nuova funzione. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

