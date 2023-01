Redmi A2/A2+ in arrivo: come migliorerà la fascia low-cost

Aggiornamento 30/01: ci sono nuovi dettagli sul lancio di Redmi A2 e A2+. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Da un lato Xiaomi ha detto addio ad Android One chiudendo la serie A, ma dall'altro ha inaugurato il suo percorso con Android Go dando vita alla serie Redmi A. Mesi fa abbiamo assistito al lancio del duo composto da Redmi A1 e A1+, due smartphone apprezzabili per la loro economicità e un software studiato per dare il meglio con una scheda tecnica modesta. E secondo gli ultimi rumors, questi non saranno gli ultimi a farlo, perché si prospetta a breve il lancio dei prossimi Redmi A2 e A2+.

Redmi A2 e A2+: sarà questo il nome dell'erede economico della gamma Android Go?

Sul nome non c'è ancora certezza, se non per il fatto che è siglato come 23028RNCAG e ha nome in codice “water“. Conoscendo Xiaomi, non è da escludere che anziché Redmi A2 lo smartphone possa prende le sembianze di Redmi A1 2022, Redmi A1 Pro e così via. Anche perché le specifiche trapelate non parlano di un prodotto così tanto più avanzato del modello precedente: al posto dell'Helio A22 ci sarebbe l'Helio P35 sempre di MediaTek. E anche se parliamo di due SoC a 12 nm, si passerebbe da una CPU quad-core a 2,0 GHz a una più performante CPU octa-core a 2,3 GHz, e da una GPU PowerVR GE8300 a 660 MHz si passerebbe a una GE8320 a 680 MHz.

[Exclusive] Serial production of the Redmi A2 series (A2, A2+) has begun in several European and Eurasian regions. Have also spotted the A2+ on the IMEI database. Launch is imminent.#Xiaomi #Redmi #RedmiA2 #RedmiA2Plus pic.twitter.com/kIcO7fkW6H — Mukul Sharma (@stufflistings) January 30, 2023

Cambierebbe ovviamente anche il software, che passerebbe al più recente Android 13 Go Edition come confermato dalla build V14.0.1.0.TGOMIXM. Dato che sono comparse le prime certificazioni, si vocifera che il lancio di Redmi A2 e A2+ siano previsti nell'arco di febbraio/marzo e che sarà disponibile sul mercato Global e quello indiano.

