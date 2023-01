Realme 10 Series (e non solo) in sconto su AliExpress: risparmi fino al 35%!

Il nuovo evento Brand Day di AliExpress è dedicato a Realme, in particolare agli ultimi mid-range della compagnia. La serie Reame 10 al completo è stata lanciata in versione Global, ma per ora ancora nulla di fatto in Europa: tuttavia, se volete mettere le mani su questi terminali, la promo targata AliExpress capita nel momento giusto!

Realme 10 Series ed altri modelli del brand in offerta per l'evento Brand Day di AliExpress

La serie Realme 10 (composta dal modello base e dai fratelli maggiori Pro e Pro+) arriva su AliExpress, in offerta anche con altri dispositivi del brand. Tutti i terminali sono disponibili a prezzo scontato ed è possibile anche sfruttare dei nuovi Coupon per un risparmio aggiuntivo.

💶 Sconto di $15 su $300 di spesa

🎟 Coupon: BD15

💶 Sconto di $5 su $100 di spesa

🎟 Coupon: BD5

La promozione termina alle ore 09:00 del prossimo 19 gennaio, quindi avete ancora pochi giorni per approfittarne. Di seguito trovate la pagina dell'evento: date un'occhiata per scoprire tutti i modelli della famiglia Realme 10 e non solo!

