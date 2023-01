AliExpress pensa già a San Valentino: tantissimi sconti e nuovo Coupon LOVE!

Da AliExpress il San Valentino arriva prima: lo store cinese, dopo i saldi tech, ha dato il via ad una nuova promozione chiamata Love Delivers con tante offerte su una valanga di categorie e nuovi coupon. Se state pensando di fare un regalo allora questo è il momento giusto, specialmente se non amate arrivare all'ultimo momento e preferite sempre giocare con un pizzico d'anticipo.

AliExpress offerte e Coupon per l'evento Love Delivers: lo store scalda i motori in attesa di San Valentino

Come anticipato anche in apertura, la nuova promozione AliExpress Love Delivers fa da antipasto a San Valentino: offerte e coupon su molteplici categorie, con sconti fino al 60% e tanti prodotti con consegna rapida. IP Camera, auricolari true wireless, luci LED, smartwatch, tablet, smartphone, vacuum cleaner, accessori tech e non per tutti i gusti!

Ecco i Coupon AliExpress da utilizzare durante il periodo promozionale, per il massimo risparmio.

💶 Sconto di $2 su $20 di spesa

🎟 Coupon: loved2

💶 Sconto di $5 su $50 di spesa

🎟 Coupon: loved5

💶 Sconto di $10 su $100 di spesa

🎟 Coupon: loved10

La promozione sarà valida fino alle ore 09:00 del 30 gennaio, quindi si tratta proprio di un antipasto in attesa del San Valentino: sicuramente ci saranno anche altre offerte targate AliExpress. Nel frattempo, meglio cogliere ogni occasione disponibile: eccovi la pagina dell'evento Love Delivers di AliExpress!

