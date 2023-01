Lo sporco non ha scampo con l’aspirapolvere auto-pulente Roborock Dyad Pro

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere che rivoluzioni la vostra routine di pulizie casalinghe, abbiamo la soluzione perfetta in offerta: Roborock Dyad Pro, un potente aspirapolvere senza fili 2-in-1 efficace contro lo sporco secco e umido, e che grazie al design del rullo da bordo a bordo non lascia scampo neppure allo sporco più ostinato. I punti di forza sono davvero tanti, e con questa nuova offerta il prezzo diventa ancora più competitivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Roborock Dyad Pro è l'aspirapolvere perfetto per una pulizia efficace e veloce della casa

Roborock Dyad Pro è un aspirapolvere 2-in-1 che può pulire sporco a secco e a umido, grazie al nuovo design a doppio rullo e al distributore detergente automatico che pompa la soluzione nel tubo dell'acqua e la spruzza poi in modo uniforme sui rulli. La macchina è dotata di un serbatoio dell'acqua pulita di 900ml, una vaschetta dedicata dell'acqua sporca da 770ml ed un corpo solido ed ergonomico che rimane comodamente in versione verticale durante la pulizia quando si ha bisogno di allontanarsi un po' dall'aspirapolvere.

Grazie ad una potenza di aspirazione pari a 17.000 PA, Roborock Dyad Pro può pulire efficacemente qualsiasi tipo di pavimento. Il sensore intelligente DirTect, invece, regola automaticamente la potenza di pulizia e il flusso dell'acqua in base al livello di sporco rilevato, per una pulizia ancora più profonda ed efficace.

Inoltre, grazie al sistema auto-pulente RevoBrush, risparmiate anche le fatiche che avreste investito nella pulizia e nell'igienizzazione dell'aspirapolvere. Questo sistema, infatti, pulisce in modo automatico il rullo di Roborock Dyad Pro con un lavaggio bidirezionale. Questi vengono poi asciugati con aria calda per evitare che possano impregnarsi di un cattivo odore. La pulizia può anche essere programmata dall'app Roborock, sulla quale si riceveranno anche avvisi sullo stato e sulle attività dell'aspirapolvere.

Durante il periodo promozionale, l'aspirapolvere Roborock Dyad Pro potrà essere acquistato usufruendo di uno sconto di 100€. Per l'occasione, dunque, potrete portarvi a casa questo fantastico aggeggio per la pulizia a soli 349€. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

