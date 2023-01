Samsung Game Launcher: aggiornamento in arrivo, ecco le novità

Samsung si sta preparando a lanciare una nuova versione di Game Launcher, l'app per la gestione e il controllo di tutto quel che concerne il gaming. Scopriamo insieme quali saranno le novità.

L'app Game Launcher di Samsung si aggiornerà presto alla versione 7.0.00.5

Chi è in possesso di uno smartphone Samsung, specie uno più recente, avrà sicuramente avuto modo di provare l'app Game Launcher. Si tratta di un hub di controllo di tutti gli aspetti del gaming, una centrale dalla quale è possibile gestire tutti i giochi installati sul dispositivo, scoprirne di nuovi, condividere i propri progressi e raccogliere premi e medaglie.

Ora, stando alle indiscrezioni, Samsung si starebbe preparando a lanciare una nuova versione dell'app, ovvero la 7.0.00.5. Molto probabilmente, questa nuova versione di Game Launcher debutterà il prossimo 1° Febbraio insieme ai nuovi smartphone Samsung della serie Galaxy S23, in quanto parte di One UI 5.1 – la versione del software che dovremmo trovare a bordo dei prossimi flagship.

La nuova versione di Game Launcher, tuttavia, non sembra introdurre cambiamenti importanti. Ci sarebbero delle piccole modifiche nel design, che punterebbe adesso a mettere in primo piano i consigli sui giochi, mentre la libreria dei titoli in possesso e le notifiche di gioco sono state tutte spostate nella schermata iniziale.

In realtà, al momento è poco chiaro se queste sono tutte le novità che verranno introdotte con la versione 7.0.00.5 di Samsung Game Launcher, e neppure se questa versione farà parte di One UI 5.1 o di un aggiornamento separato dell'app. Dal momento in cui gli smanettoni sono riusciti a installare e a far funzionare l'app su diversi dispositivi, la seconda ipotesi potrebbe essere quella più azzeccata.

