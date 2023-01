POCO X5 Pro paparazzato tra le mani di un campione di cricket

La compagnia asiatica ha dato il via ai teaser dedicati alla prossima serie X ma intanto i leak e le indiscrezioni continuano. Un dispositivo che sembra proprio il prossimo POCO X5 Pro è stato paparazzato dal vivo tra le mani di un noto atleta indiano, il campione di cricket Hardik Pandya.

POCO X5 Pro avvistato dal vivo: ormai manca solo il debutto

Il legame tra l'India e il cricket non è di certo un segreto: si tratta dello sport più amato nel paese e spesso i vari brand chiamano in causa come testimonial i beniamini del pubblico. In questo caso pare che si tratterà di Hardik Pandya, atleta particolarmente apprezzato. Ovviamente, nel nostro caso siamo più interessati ad altri tipi di gossip: il campione è stato immortalato con POCO X5 Pro, stretto in mano.

POCO X4 Pro

Quasi sicuramente si tratta del nuovo modello in arrivo nel corso delle prossime settimane, dato che il design è completamente diverso rispetto a quello dell'attuale X4 Pro. Inoltre nei giorni scorsi sono trapelate anche altre immagini leak, che mostrano proprio un look identico a quello del dispositivo impugnato dall'atleta.

Al momento manca ancora una data di presentazione, anche se POCO ha fissato un incontro con i fan il prossimo 22 gennaio ma per ora non ci sono altri dettagli. Nonostante ciò, POCO X5 Pro è stato già protagonista di varie indiscrezioni: le trovate all'interno del nostro approfondimento dedicato ai futuri modelli della serie X.

