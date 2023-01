Crisi per Xiaomi e Realme: crollano le vendite nel 2022

Con l'iniziare del 2023, gli analisti stanno mettendo nero su bianco i numeri negativi che hanno contrassegnato lo scorso anno, specialmente per marchi come Xiaomi e Realme. Dopo essersi concentrati sui risultati su scala globale, ci spostiamo in India, cioè uno dei paesi più importanti per l'intero mercato tecnologico. Basti pensare che degli 1,2 miliardi di smartphone venduti nel globo nel corso del 2022, il 12% sono stati venduti nel mercato indiano. Tuttavia, le 151,6 milioni di unità vendute nello scorso anno equivalgono a un calo del -6% rispetto al 2021, a causa di problemi relativi a offerta intermittente e minore domanda a causa dei venti di recessione globale.

Il mercato indiano degli smartphone è in calo, soprattutto per Xiaomi e Realme

Come afferma Sanyam Chaurasia di Canalys, “l'India era in una posizione migliore per resistere alla recessione globale rispetto ad altri mercati, ma la spesa dei consumatori domestici si è raffreddata negli ultimi mesi del 2022“. Fra le motivazioni del calo in India c'è anche il fatto che molti hanno già cambiato telefono durante la pandemia, cioè fra 2020 e 2021; inoltre, per la prima volta nella storia indiana il Q4 2022 è calato, scendendo del -27% rispetto all'ultimo trimestre del 2021.

Ed è qui che ci ricolleghiamo al titolo di questo articolo, dato che Xiaomi e Realme sono le compagnie che ne sono uscite peggio. Entrambe le compagnie hanno sofferto le scarsa vendite del periodo natalizio, in quanto molti clienti avrebbero preferito acquistare offline piuttosto che online. Ecco che, per la prima volta in 5 anni in India, nel Q4 Xiaomi ha perso la 1° posizione con un calo del -40% che l'ha fatta scendere in 3° posizione; idem Realme, che con addirittura il -65% è calata dalla 3° alla 5° posizione. Al contrario, per la prima volta dal 2017 Samsung è salita in 1° posizione, e anche vivo ne ha beneficiato conquistando la 2° posizione.

Q4 a parte, guardando l'andamento di tutto il 2022, Xiaomi è comunque riuscita a mantenere la vetta della classifica, ma il calo del -26% rispetto al 2021 fa sì che la concorrenza si avvicini. Le quote di mercato sono divise per il 20% per Xiaomi, 19% per Samsung, 17% per vivo, 15% per OPPO e 14% per Realme.

Più in generale, per gli analisti di Canalys i rallentamenti dell'economia mondiale si sono abbattuti sul mercato indiani verso fine 2022, e le previsioni indicano una crescita modesta nel 2023. La ripresa dovrebbe avvenire nel 2024, quando in India si terranno le elezioni nazionali e la strategia di governo prevede un aumento del potere d'acquisto, anche per favorire la diffusione del 5G da poco esordito in India.

