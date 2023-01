Massimo relax per i tuoi piedi, con il nuovo massaggiatore smart Xiaomi Momoda

Il brand Momoda, attivo da tantissimo tempo su YouPin, è un marchio specializzato in massaggiatori e dispositivi dedicati al relax. L'ultima novità arriva da Xiaomi YouPin ed è disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress: si tratta di un pratico massaggiatore smart per piedi, l'ennesimo prodotto Momoda pensato regalare un pizzico di relax dopo una giornata particolarmente intensa!

Arriva il massaggiatore smart per piedi Xiaomi Momoda: relax dopo una giornata intensa!

Il nuovo accessori della casa cinese è stato lanciato tramite la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, da sempre sinonimo di qualità: il massaggiatore smart per piedi Momoda è una soluzione dal prezzo accessibile, con caratteristiche di tutto rispetto. Si tratta di una pedana massaggiante ad impulsi in grado di offrire decine di modalità di utilizzo. Inoltre i controlli sono facili ed intuitivi grazie alla possibilità di gestire il dispositivo tramite l'app Mi Home.

Il design ultra-sottile permette di portarlo praticamente ovunque mentre la batteria integrata (ricaricabile tramite Type-C) garantisce fino a 6 giorni di autonomia con un utilizzo quotidiano di circa 30 minuti.

Il nuovo massaggiatore smart per piedi Xiaomi Momoda è disponibile su AliExpress in offerta lampo, con un risparmio del 20%: YouPin colpisce ancora con un accessorio da avere!

