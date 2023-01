Phone Link: il prossimo aggiornamento migliorerà l’ecosistema Samsung

La collaborazione fra Samsung e Microsoft si è incentrata soprattutto sul servizio Phone Link, anche detta “Collegamento al Telefono”, cioè l'app ideata per migliorare la interoperatività fra smartphone Android e PC. Specialmente da quando ha lanciato la sua gamma Galaxy Book, la compagnia coreana ha lavorato al fianco del colosso informatico per aggiungere funzionalità e avere spesso un'esclusiva temporale sulla loro implementazione. E con il prossimo aggiornamento scopriamo che verrà aggiunta la possibilità di condividere in maniera più smart la cronologia web.

La partnership fra Samsung e Microsoft migliora l'ecosistema: più sinergia fra smartphone e PC

Vi sarà capitato almeno una volta di star visitando un sito web dal vostro smartphone e poi, per un motivo o l'altro, decidere di voler continuarne la fruizione da computer. Samsung e Microsoft hanno così deciso di implementare la nuova opzione “Siti web recenti“: quando si sta vedendo un sito da telefono, anche sull'app PC verrà mostrata la cronologia in tempo reale, potendo così continuare la sessione web su notebook o desktop cliccando direttamente sulla pagina che si sta visitando sul telefono.

Una novità che sarà piuttosto comodo, in quanto eliminerà la necessità di doversi salvare siti fra i preferiti o copia/incollare indirizzi URL nelle proprie chat. Le due compagnie specificano che questa novità sarà disponibile solamente sui prodotti con almeno One UI 3.1.1 o più recente e Windows 10 20H1 o più recente, nonché la versione 2.3 o più recente dell'app Collegamento al Telefono. Il debutto avverrà contestualmente al lancio dei nuovi Samsung Galaxy S23 e Galaxy Book 3, perciò appuntamento all'evento Unpacked 2023 per scoprirne di più.

