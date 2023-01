Nothing Phone (1) si aggiorna, ma ancora niente Android 13

Per il rilascio ufficiale e definitivo di Android 13 bisognerà ancora attendere, ma Nothing Phone (1) sta comunque ricevendo un nuovo aggiornamento. E no, non mi riferisco all'hotfix rilasciato ieri per i beta tester, bensì a una nuova versione del firmware stabile, adesso giunto alla versione Nothing OS 1.1.8.

L'aggiornamento Nothing OS 1.1.8 arriva su Nothing Phone (1): tutte le novità

Con la Nothing OS 1.1.8 viene aggiunta nativamente la nuova app Nothing X (dopo l'aggiunta nativa nel ramo Beta), migliorate le patch di sicurezza con l'ultima versione di gennaio e risolte alcune anomalie software. Ecco tutte le novità dell'aggiornamento nel suo changelog completo:

L'app completa Nothing X è adesso disponibile in Nothing OS.

Risolto un problema che causava il rallentamento del launcher di sistema in alcuni scenari.

Risoluzione di bug generali.

Patch di sicurezza di gennaio 2023.

Come ogni aggiornamento del caso, anche il roll-out OTA della Nothing OS 1.1.8 per Phone (1) avverrà in maniera graduale, ma quando sarà disponibile al download potrete scaricarlo e installarlo manualmente dal nostro articolo dedicato.

