Nothing X è la “nuova” app ufficiale per le cuffie Nothing

Prima era Nothing Ear (1), adesso è Nothing X: questo è il nuovo nome dell'app dedicata per gestire le cuffie targate Nothing. La notizia era stata pre-annunciata in occasione della presentazione delle nuove Nothing Ear (Stick) e adesso è ufficiale, anche in Italia. A cambiare non è soltanto il nome, però, ma anche alcune delle nuove funzioni che gli sviluppatori hanno aggiunto al suo interno.

Nothing rimarchia la sua app companion per le cuffie: arriva Nothing X

Per l'occasione, Nothing X riceve una nuova interfaccia utente, realizzata per portare un'esperienza utente migliore, ma non solo. Nothing specifica di aver migliorato il processo di abbinamento fra cuffie e smartphone e i controlli tramite gesture. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo equalizzatore e per le Ear (Stick) è disponibile la modalità a bassa latenza per ridurre il ritardo in fase gaming.

Se avete Nothing Phone (1), queste funzioni sono già integrate all'interno della Nothing OS; se invece avete smartphone di altri brand, Android o iPhone, potete scaricarla dai seguenti link:

Scarica Nothing X da Play Store

Scarica Nothing X da App Store

