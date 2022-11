Huawei si prepara al Singles Day: Coupon -11% e tanti bundle esclusivi!

La festa dei single potrebbe suonare come un qualcosa di insolito, nato per “scimmiottare” la festa degli innamorati. In realtà, non ce ne vogliano i romanticoni, l'11.11 è ormai un evento globale, con una valanga di sconti ed occasioni dedicate al meglio della tecnologia. Il preludio perfetto al Black Friday: il Singles Day 11.11 arriva anche su Huawei Store con tante offerte su notebook, smartwatch, cuffie e smartphone del brand!

Huawei Store: al via le promozioni per il Singles Day 11.11 su smartphone, notebook, smartwatch e audio

Per prima cosa il risparmio passa dal nuovo coupon dedicato all'evento. In occasione del Singles Day 11.11, Huawei Store ha reso disponibile un codice (utilizzabile fino al 13 novembre) che permette di ottenere uno sconto extra dell'11% su vari prodotti selezionati.

Basterà accedere con un account Huawei (oppure effettuare la registrazione sullo store ufficiale) e richiedere il coupon. Questo andrà poi selezionato nella sezione dedicata nel carrello d'acquisto. Il codice è cumulabile con altre promo in corso (ma non con altri coupon) ed è utilizzabile una sola volta per account.

Oltre allo sconto dell'11% tramite il codice, sono presenti vari bundle. Ad esempio è possibile acquistare uno smartwatch del brand e aggiungere un Huawei Watch Fit Mini (più un mese di Runtastic Premium) con 1.11€. I bundle riguardano anche monitor, tablet, notebook, smartphone e prodotti audio.

Non resta che dare un'occhiata alla pagina dell'evento per scovare il pacchetto che fa al caso vostro (ovviamente proposto ad un prezzo super)!

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. E per tutte le iniziativa dedicate al Singles Day, eccovi il nostro approfondimento con tutti i dettagli!

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il